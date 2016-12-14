 نائب رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام يزور متحف تيماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نائب رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام يزور متحف تيماء

نائب رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام يزور متحف تيماء
المناطق_تبوك
قام سعادة نائب رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري خـلال زيارته لمحافظة تيمـاء بزيارة لمتحف تيماء وكـان باستقباله مدير مكتب الآثـار بالمحافظة محمد بن حمد النجم بالمتـحف حيـث إطلع في أروقـة المتحف وشـاهد كافة المعروضات من القطع الأثرية والتراث الشعبي واستمع لشرح كامل عنها ونبذة تاريخية عن تيماء والعصور التي مرت عليها بداية مـن لوحات تكويــن ارض المملكة العربية السـعودية ومـروراً بالعصور الحجرية ثم العصـور التاريخيـة وحتى عهد المـؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثـراه، وسجل سعادته كلمة في سجل الزيارات، شكر فيها القائمين على المتحف ، ثم تبادل سعادته الهـدايا التـذكارية مع مدير المتحف.
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