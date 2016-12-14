 اختتام دورة القيادة الفاعلة لمديري أقسام التمريض بصحة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اختتام دورة القيادة الفاعلة لمديري أقسام التمريض بصحة عسير

اختتام دورة القيادة الفاعلة لمديري أقسام التمريض بصحة عسير
المناطق_عسير
اختتمت يوم أمس بقاعة التدريب بمستشفى محافظة أحد رفيدة دورة القيادة الفاعلة بحضور مدراء التمريض بالمستشفيات والقطاعات الصحية بصحة عسير.

          أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة المنطقة / سعيد بن عبد الله النقير مشيراً أن الدورة استمرت لمدة يومين صاحبها عقد ورش عمل شارك بها المستهدفين بالدورة.

         وأضاف النقير أن الدورة التدريبية تهدف إلي تطوير القيادات وتهيئة صفوف ثانية بإدارات وأقسام التمريض بالمستشفيات والقطاعات الصحية.

          وأختتم النقير بأن الدورة استهدفت مدراء أقسام التمريض بالقطاعات الصحية والمستشفيات وفي نهاية الدورة سلم مدير القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة الأخصائي /علي بن سالم آل ازاحم لشهادات التقديرية على الحضور والمشاركين وقد حاضر في الدورة الأستاذ / محمد ظافر الشهري والأستاذ/ نايف الاحمري.

 

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