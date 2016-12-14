 مركز حي الحمراء ينفذ برنامج “استقرار اسرتي مشروع حياتي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مركز حي الحمراء ينفذ برنامج “استقرار اسرتي مشروع حياتي”

مركز حي الحمراء ينفذ برنامج “استقرار اسرتي مشروع حياتي”
المناطق - منال الدوسري

أقيمت أول أمس بمركز حي الحمراء بالدمام الأمسية الافتتاحية لمشروع “استقرار اسرتي مشروع حياتي” الرابع والذي ينفذ للعام الرابع على التوالي بحضور90مستفيدة من الأمهات والمربيات وكان موضوع الأمسية “بوصلة الأسرة الى اين؟ “للأستاذة هيفاء القروني .

حيث أوضحت أن الأسرة تتعرض لتحديات كبيرة حرفت الأسرة عن مسارها الصحيح وأن على الآباء والامهات إعادة هندسة حياتهم الأسرية بما يتلاءم مع هذه التحديات .

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالوعي التربوي والمهارات التربوية للأمهات بما يتواءم مع متطلبات وتحديات العصر لتحقيق الاستقرار الأسري.

 

وانطلقت فكرة المشروع من حاجة المجتمع التي بسبب كثرة الاستشارات التربوية والأسرية الواردة للقسم النسائي ، فتم إعداد المشروع بحيث يتضمن في كل سنة مجموعة من المواضيع والورش الأسرية والتربوية حسب احتياج المربيات.. جدير بالذكر أن المشروع يضم 4 ورش عمل ستنفذ خلال الأيام القادمة وهي ” حياتي ايجابية ، التربية النفسية للأبناء ، بناء الصلابة النفسية عند الابناء ، والذكاء العاطفي الأسري ” يذكر أن  عدد المستفيدات من البرنامج خلال السنوات الماضية بلغ 646 مستفيدة.

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