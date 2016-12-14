 بالفيديو.. القادسية يكتسح الوحدة بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو.. القادسية يكتسح الوحدة بخماسية

بالفيديو.. القادسية يكتسح الوحدة بخماسية
المناطق_الرياض

اكتسح فريق القادسية نظيره الوحدة بنتيجة 5-2، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الوحدة أولا عن طريق لاعبه معتز الموسى عند القيقة “8”، بينما جاء هدف التعديل للقادسية فهد الجهني عند الدقيقة “15”، وعزز باتريك ايز هدف التقدم عند الدقيقة “24”، وسجل الهدف الثالث للقادسية اللاعب سعد الامير عند الدقيقة “36”، وسجل فهد الجهني الهدف الأخير للقادسية عند الدقيقة “57”، وجاء هدف الوحدة الثاني عن طريق اللاعب مختار فلاته عند الدقيقة “84”، ليختتم اللاعب تياقو بيزيرا أهداف اللقاء بعدما سجل الهدف الخامس للقادسية.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، بينما توقف رصيد الوحدة عند 10نقاط في المركز الـ12 قبل الاخير مؤقتا.

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