 مؤسسة النقد ترفع معدل “إعادة الشراء المعاكس” و التطبيق فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤسسة النقد ترفع معدل “إعادة الشراء المعاكس” و التطبيق فورا

مؤسسة النقد ترفع معدل “إعادة الشراء المعاكس” و التطبيق فورا
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأربعاء أنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وذلك بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً، وذلك حسبما أعلنت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات للفائدة في 2017.

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