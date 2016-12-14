 تعليق الدراسة بمدارس تعليم الجوف غداً الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعليق الدراسة بمدارس تعليم الجوف غداً الخميس

تعليق الدراسة بمدارس تعليم الجوف غداً الخميس
المناطق_الجوف

وجه مدير تعليم منطقة الجوف فواز السالم بتعليق الدراسة غداً في مدارس تعليم المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية .
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية على المنطقة، مؤكداً أن الإدارة تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.

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