 شاهد.. كلمة نارية من أحد المتظاهرين أمام السفارة الروسية في الكويت تنديدا بمذابح حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. كلمة نارية من أحد المتظاهرين أمام السفارة الروسية في الكويت تنديدا بمذابح حلب

شاهد.. كلمة نارية من أحد المتظاهرين أمام السفارة الروسية في الكويت تنديدا بمذابح حلب
المناطق_الكويت

كأول رد فعل للشارع العربي لما يحدث من  مذابح في حلب تظاهر نحو ألفي كويتي أمام السفارة الروسية في الكويت للاحتجاج على قصف الجيش السوري المدعوم من روسيا، لآخر معاقل مسلحي المعارضة في شرق حلب، حيث لا يزال آلاف المدنيين محاصرين.

و أظهر فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل أحد المتظاهرين و هو يلقي كلمة نارية ألهبت حماسة المتواجدين و ندد بما يحدث في حلب من مذابح و انتهاكات ضد أهل السنة و أرجع أن ما يحدث بسبب تقاعس أهل السنة عن نصرة اخوانهم في سوريا منذ 2010 و مؤكدا أن روسيا تبحث عن مصالحها و تنفذ مخطط ملالي إيران الطائفي ضد السنة .

وفي قطر قررت السلطات الغاء الاحتفالات التي كانت مقررة بالعيد الوطني الاحد “تضامنا” مع سكان حلب الذين يواجهون “افظع اشكال القمع والتعذيب والترحيل والابادة”.

كما دعت منظمة التعاون الاسلامي (57 عضوا ومقرها في جدة) الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ما اسمته “حملة ابادة المدنيين الابرياء” في حلب والى عقد اجتماع وزاري طارىء للمنظمة في 22 كانون الاول/ديسمبر بمقرها.

ورفع المتظاهرون الكويتيون في تجمعهم السلمي لافتات دعوا فيها الى “انهاء الجرائم” و”انقاذ حلب”.

وتوالى عدد من الخطباء على التنديد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره “مجرما” وللمطالبة بطرد السفراء الروس من تركيا ودول الخليج العربية.

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