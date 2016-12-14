محافظ المزاحمية يزور الكليات الجامعية

قام محافظ المزاحمية عساف العساف يرافقه رئيس بلدية محافظة المزاحمية مطلق الحثلان صباح أمس بزيارة إلى الكليات الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود فرع المزاحمية، حيث كان في استقبالهما المشرف على الكليات الجامعية الدكتور فهد التركي وعدد من مديري الأقسام. وجرى خلال اللقاء مناقشة تشغيل مبنى هيئة أعضاء التدريس والتجهيزات الحديثة وما تقوم به الكليات من دور في خدمة المجتمع وأوجه التعاون بين البلدية والكليات الجامعية، بعد ذلك قام الجميع بجولة على مرافق المبنى، وفي نهاية الزيارة أعرب العساف عن سعادته بما شاهده داخل الكليات من تجهيزات يفخر بها الوطن.