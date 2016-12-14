شاهد.. هدية مؤسسة الملك خالد لخادم الحرمين: صورة نادرة تجمعه بشقيقه قبل أكثر من 34 سنة

أهدت مؤسسة الملك خالد الخيرية مساء أمس (الثلاثاء) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، صورة نادرة تجمعه بأخيه الملك خالد.

وبدا في الصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مبتسماً وهو واقف بجانب سيارة يجلس بداخلها الملك خالد، في لقطة أخوية نادرة تعود لأكثر من 30 عاماً.

وعلقت المؤسسة عبر حسابها في “تويتر” على الصورة بقولها: “نبع (العطاء) خالد، ورمز (الوفاء) سلمان، صورة أخوية يحفظها التاريخ، هدية مؤسسة الملك خالد إلى الملك سلمان حفظه الله”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد رعى مساء أمس الثلاثاء بمدينة الرياض حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة بفروعها الثلاثة: شركاء التنمية، والتميّز للمنظمات غير الربحية، والتنافسية المسؤولة.

