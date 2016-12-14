وظائف إدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة في مقرها بالرياض.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– أخصائي إدارة المستفيدين (Stakeholder Management Specialist)
– أخصائي إدارة المواهب (Talent Management Specialist)
– خبير مشاركة الشركاء (Parnter Engagement Expert)
– مستشار معايير التنمية والاعتماد (Standards Development and Certification Advisor)
– أخصائي تقييم وتصميم دورات تدريبية (Course Assessment and Design Specialist)
– خبير نمذجة وتخطيط القوى العامة (Workforce Modelling Expert)
– خبير تعليم في مقر العمل (Workplace Learning Expert)
وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط
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