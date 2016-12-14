 وظائف إدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وظائف إدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

وظائف إدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المناطق - الرياض:

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة في مقرها بالرياض.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي إدارة المستفيدين (Stakeholder Management Specialist)
– أخصائي إدارة المواهب (Talent Management Specialist)
– خبير مشاركة الشركاء (Parnter Engagement Expert)
– مستشار معايير التنمية والاعتماد (Standards Development and Certification Advisor)
– أخصائي تقييم وتصميم دورات تدريبية (Course Assessment and Design Specialist)
– خبير نمذجة وتخطيط القوى العامة (Workforce Modelling Expert)
– خبير تعليم في مقر العمل (Workplace Learning Expert)

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط

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