 مقتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري بتفجير شرق حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري بتفجير شرق حلب

مقتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري بتفجير شرق حلب
المناطق - الرياض:

أسفر انفجار سيارة مفخخة عند جسر الحج شرق مدينة حلب السورية، قبل قليل، عن سقوط عدد من القتلى في صفوف قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية إن “أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام السوري وعناصر من ميليشيا حركة النجباء العراقية، التي منعت اليوم خروج الجرحى والمرضى من أحياء حلب الشرقية باتجاه ريف حلب الشمالي، لقوا حتفهم، وأن الثوار سيطروا على موقع جسر الحج بعد مهاجمته بالعربة المفخخة”.

وأضافت المصادر أن طائرات حربية روسية شنت أكثر من 6 غارات على منطقة جسر الحج بعد سيطرة الثوار عليه كما تم استهدافه بعشرات قذائف المدفعية والدبابات.

 

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