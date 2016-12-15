 الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية جنوب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية جنوب تعز

الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية جنوب تعز
المناطق - وكالات

تمكنت وحدات من الجيش اليمني الأربعاء، من تحرير السلسة الجبلية المطلة على سوق الربوع الواقع على طريق تعز – عدن، جنوب محافظة تعز، وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن “القوات تمكنت من تأمين طريق هيجة العبد الرابط بين تعز – لحج – عدن بعد تطهير السلسلة الجبلية المطلة عليه، حيث ظل مقطوعاً من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، خلال الثلاثة أشهر الماضية”.

واندلعت مواجهات بين الجيش والمليشيات في مناطق مختلفة من المحافظة، أسفرت عن مقتل أربعة من مسلحي المليشيات وإصابة خمسة آخرين، وإعطاب دورية تابعة للانقلابيين.

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