الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية جنوب تعز

تمكنت وحدات من الجيش اليمني الأربعاء، من تحرير السلسة الجبلية المطلة على سوق الربوع الواقع على طريق تعز – عدن، جنوب محافظة تعز، وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن “القوات تمكنت من تأمين طريق هيجة العبد الرابط بين تعز – لحج – عدن بعد تطهير السلسلة الجبلية المطلة عليه، حيث ظل مقطوعاً من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، خلال الثلاثة أشهر الماضية”.

واندلعت مواجهات بين الجيش والمليشيات في مناطق مختلفة من المحافظة، أسفرت عن مقتل أربعة من مسلحي المليشيات وإصابة خمسة آخرين، وإعطاب دورية تابعة للانقلابيين.