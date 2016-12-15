 ميليشيا الحشد الشعبي: سنتجه إلى سوريا بعد الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

واشنطن: لم نفشل في سوريا دبلوماسي إيراني: طهران ستحصد عواقب مجازرها في حلب خلال الـ 30 عاما المقبلة شاهد.. مُقرئ مصري يتلو القرآن في عزاء مسيحي لأول مرة منذ عام.. “المركزي الأمريكي” يرفع الفائدة 0.25% “مواجهات” تقتل وتصيب 9 من أنصار الحوثي والمخلوع في تعز أيتام حلب يناشدون العالم إنقاذهم بعد أن فقدوا عائلاتهم بدعم جوي روسي.. ميليشيات الأسد تشن هجوماً هو الأعنف على أحياء حلب الشرقية تعرف على 6 أغذية خفيفة تكافح الجوع والدهون معا ميليشيا الحشد الشعبي: سنتجه إلى سوريا بعد الموصل الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية جنوب تعز مقتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري بتفجير شرق حلب وظائف إدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

ميليشيا الحشد الشعبي: سنتجه إلى سوريا بعد الموصل

ميليشيا الحشد الشعبي: سنتجه إلى سوريا بعد الموصل
المناطق - وكالات

أكد المتحدث بإسم ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي أن العمليات العسكرية في الموصل تحتاج لأشهر قبل أن تنتهي، وأنه يعتقد أن عناصره قد تتجه لاحقاً إلى سوريا.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مبنى وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في طهران إن “معركة الموصل لا زالت تسير وفق الخطة المرسومة لها .. قد يعتقد البعض أن هناك بطء اجباري في العمليات ولكن العمليات تسير وفقاً للتوقيت المقرر وإنها تحتاج لأشهر”.

وأضاف “نحن نعتقد باتصال الجبهيتن لذلك بعد انتهاء تحرير الموصل سنتجه لغلق الحدود العراقية، لذلك إذا رأينا أن الأمر يهدد الأمن الوطني العراقي فإننا سنتجه إلى سوريا وفق الأطر القانونية أي بطلب من الحكومة السورية وقرار من الحكومة العراقية وتصويت مجلس النواب العراقي”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>