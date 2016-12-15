ميليشيا الحشد الشعبي: سنتجه إلى سوريا بعد الموصل

أكد المتحدث بإسم ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي أن العمليات العسكرية في الموصل تحتاج لأشهر قبل أن تنتهي، وأنه يعتقد أن عناصره قد تتجه لاحقاً إلى سوريا.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مبنى وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في طهران إن “معركة الموصل لا زالت تسير وفق الخطة المرسومة لها .. قد يعتقد البعض أن هناك بطء اجباري في العمليات ولكن العمليات تسير وفقاً للتوقيت المقرر وإنها تحتاج لأشهر”.

وأضاف “نحن نعتقد باتصال الجبهيتن لذلك بعد انتهاء تحرير الموصل سنتجه لغلق الحدود العراقية، لذلك إذا رأينا أن الأمر يهدد الأمن الوطني العراقي فإننا سنتجه إلى سوريا وفق الأطر القانونية أي بطلب من الحكومة السورية وقرار من الحكومة العراقية وتصويت مجلس النواب العراقي”.