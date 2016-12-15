تعرف على 6 أغذية خفيفة تكافح الجوع والدهون معا

مع انتشار الأنظمة الغذائية الصحية التي تعمل على التخلص من الدهون المخزنة بالجسم واتباع الكثير من الناس لها، وبدأ انتشار ثقافة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي أصبح من الضروري تناول الوجبات التي تعمل على خسارة الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم والتعزيز من الشعور بالشبع وذلك لتجنب الرغبة بتناول الوجبات الدسمة.

وهنا قائمة بالوجبات الصحية التي عليكِ بتناولها للحصول على جسم رشيق وخالٍ من الدهون المخزنة والتي تفقده رشاقته وجاذبيته ولتستمتعي أيضًا بالشعور بالشبع الذي تمنحه تلك الأغذية.

الموز

يعتبر الموز من الأغذية اللذيذة التي يفضل الكثير من الناس تناولها وذلك لمذاقها الرائع ولاحتوائها على نسب عالية من الألياف الغذائية التي تمنحه القدره على التعزيز من الشعور بالشبع والذي يضمن تجنب الشعور بالجوع الذي يتسبب في تناول كميات أكبر من الطعام مما يعني زيادة أكبر في الوزن، لذلك ينصح بتناول ثمرة موز في حالة الشعور بالجوع لتجنب تناول وجبات غير صحية.

الشوفان

تناول الشوفان من الأمور الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية وذلك لاعتبار الشوفان من الحبوب الكاملة والتي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته وسلامة أعضائه، وينصح بتناول الشوفان بأي طريقة تفضلينها للتعزيز من الشعور بالشبع بالقليل من السعرات الحرارية، فإضافته للحليب أو الروب أو تناول حساء الشوفان من الأمور التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة جسمك ورشاقته.

الجزر

يعتبر الجزر مصدرًا طبيعيًا رائعًا للعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خاصة فيتامين أ والذي يلعب دور كبير في حماية الجسم من تخزين السموم ويعمل على تخليص الجسم من الدهون الخفيفة المخزة به، كما يساعد فيتامين أ في الحصول على بشرة نضرة حيث إنه يلعب دور كبير في تغذية البشرة وترطيبها وتجديد خلاياها مما يعني التخلص من البقع الغامقة بها، وهذا بالإضافة إلى أن الجزر يحتاج الكثير من الوقت للهضم مما يعني الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك احرصي على تناول ثمار الجزر على موائد وجباتك اليومية للحصول على الشعور بالشبع الذي يمنحه الجزر.

الطماطم

تعتبر الطماطم من الثمار الرائعة التي يفضل الكثير من الناس تناولها وذلك لمذاقها الرئع، كما يعتبر تناول ثمار الطماطم حل للتخلص من الشعور بالجوع الذي يعمل على التشجيع على تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية، وذلك لاحتواء ثمار الطماطم على نسبة عالية من الألياف النباتية التي تعزز من الشعور بالشبع، كما تشتهر الطماطم باحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وهذا ما يجعلها غذاء مثالي في حالة اتباع نظام غذائي معين لحرق الدهون المخزنة في الجسم، لكن عليكِ تجنب الإفراط في تناولها وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الأملاح المعدنية التي تضر بصحة الجسم في حال احتواء الكثير منها بالجسم.

السلمون

تتميز أسماك السلمون باحتوائها على نسبة مناسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاج لها الجسم ليقوم بالأنشطة الحركية المختلفة وهذه الدهون هي ما يحتاج لها الجسم في حالة اتباع نظام غذائي للتخلص من دهون الجسم المتراكمة نتيجة الامتناع عن تناول مختلف الأغذية، لذلك ينصح بضرورة الحفاظ على تناول سمك السردين مرتان أسبوعيًا للحصول على وزن مثالي في و قصير بدون إرهاق أو تعب.

الليمون

يعتبر الليمون من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، حيث يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يعتبر أفضل أنواع المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على خسارة الوزن وتنظيف الجسم من السموم، كما يعمل الليمون على التسريع من عملية الهضم وتنشيط أنزيمات الكبد وتثبيت نسبة السكر في الدم، وهذا ما يجعل الليمون غذاء مثالي في حالات اتباع أنظمة الحمية الغذائية لتأثيره المثالي على أعضاء الجسم وقدرته على التسريع من حرق الدهون.