 بدعم جوي روسي.. ميليشيات الأسد تشن هجوماً هو الأعنف على أحياء حلب الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بدعم جوي روسي.. ميليشيات الأسد تشن هجوماً هو الأعنف على أحياء حلب الشرقية

بدعم جوي روسي.. ميليشيات الأسد تشن هجوماً هو الأعنف على أحياء حلب الشرقية
المناطق - وكالات

شنت ميليشيات بشار الأسد والمسلحون الموالون له هجوماً هو الأعنف على أحياء حلب الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقالت مصادر وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إن “قوات النظام شنت مساء الأربعاء هجوماً هو الأعنف على جبهة العامرية جنوب المدينة”. وأضافت المصادر أن الهجوم البري يتم بدعم وإسناد جوي من الطائرات الحربية الروسية.

وكشفت مصادر في المعارضة السورية أن “المئات من عناصر حركة النجباء العراقية ولواء فاطميون الأفغاني وعناصر من حزب الله اللبناني بقيادة جنرال من الحرس الثوري الإيراني يشنون هجوماً على حي العامرية”.

يذكر أن الهجوم يأتي بعد انهيار اتفاق تركي روسي على وقف القتال وخروج المدنيين والمسلحين من أحياء حلب الشرقية.

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