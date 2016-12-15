 أيتام حلب يناشدون العالم إنقاذهم بعد أن فقدوا عائلاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أيتام حلب يناشدون العالم إنقاذهم بعد أن فقدوا عائلاتهم

المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو، أطفالاً أيتاماً في حلب، يناشدون العالم إنقاذهم، بعد أن فقدوا عائلاتهم، جراء الحملة العنيفة لقوات النظام السوري، والطيران الحربي الروسي، على المدينة.

وتقول الطفلة ياسمين قيموز (10 سنوات): “منذ سنيتن فقدت والدي ووالدتي جراء القص، وربما هذا آخر يوم تسمعون صوتي وتشاهدونني فيه، أوجه رسالتي إلى كل العالم، ومنظمات حقوق الإنسان والأطفال، نتمنى أن تخرجونا من حلب”.

وأضافت ياسمين في رسالة قد تكون الأخيرة: “نحن 74 طفلاً في دار الأيتام، وجميعنا إخوة، نتمنى أن نخرج من حلب، ولا نستطيع الخروج بسبب القصف، نحن نحب السلام، ونريد أن نعيش مثل جميع الناس”.

من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، الثلاثاء من أن عشرات الأطفال محاصرين في مدينة حلب بشرق سوريا، كما أنهم انفصلوا عن أسرهم.

وذكرت المنظمة أن: “أكثر من 100 طفل، انفصلوا عن أسرهم، وهم محاصرين في مبنى، في ظل هجوم عنيف في شرق حلب”، مطالبة جميع أطراف النزاع بالسماح بإجلاء آمن وفوري لجميع الأطفال.

من جهتها قالت منظمة “أطباء العالم” غير الحكومية الثلاثاء، أن “حلب تشهد أوضاعاً خطيرة للغاية، حيث لا يزال 100 ألف شخص محتجزين على أراض لا تتعدى مساحتها خمسة كيلومترات مربعة”.

 

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