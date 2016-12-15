 “مواجهات” تقتل وتصيب 9 من أنصار الحوثي والمخلوع في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“مواجهات” تقتل وتصيب 9 من أنصار الحوثي والمخلوع في تعز

“مواجهات” تقتل وتصيب 9 من أنصار الحوثي والمخلوع في تعز
المناطق - وكالات

قتل أربعة مسلحين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأصيب خمسة آخرون، الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز(275) كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية أعطبت عربة عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح جنوب تعز”.

وأشارت المصادر إلى أن “المواجهات أسفرت عن مقتل أحد أفراد الجيش والمقاومة الشعبية، وإصابة خمسة آخرين.

وبحسب المصادر، شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين على مواقع الحوثيين وقوات صالح في “معسكر الإذاعه” بالحوبان، شرق تعز.

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