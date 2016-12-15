 شاهد.. مُقرئ مصري يتلو القرآن في عزاء مسيحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. مُقرئ مصري يتلو القرآن في عزاء مسيحي

المناطق - وكالات

داخل سرادق عزاء كبير أقيم في منطقة فيكتوريا بشبرا شمال القاهرة لأحد الأقباط المصريين، ذهب مقرئ قرآن للسرادق ليقدم واجب العزاء لصديقه في وفاة شقيقه وجلس بجوار الصديق، لكن الصديق القبطي طلب منه أن يفتتح العزاء بقراءة آيات من القرآن الكريم.

ووفقاً لـ”العربية”، قالت سماح كامل مساك ابنة شقيق المتوفى المسيحي، إن عمها أنور مساك وهو قبطي مصري يقيم في منطقة فيكتوريا بشبرا توفي مساء أول أمس الاثنين بعد صراع مع المرض، وأقامت العائلة سرادق عزاء كبير له في المنطقة، ووقف والدها كامل مساك يتلقى العزاء في شقيقه.

وأضافت، أن صديق والدها الشيخ نزيه وهو مقرئ قرآن حضر لتقديم واجب العزاء، وطلب منه والدها أن يتلو عليهم بعض آيات القرآن الكريم، خاصة أن الشيخ معروف في المنطقة كلها بحبه لأصدقائه المسيحيين وحب المسيحيين له أيضا.

وفيما يتعلق برد فعل الحضور، قالت إن الحاضرين أعجبوا وأشادوا بالشيخ وتلاوته.

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