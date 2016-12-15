خلال جولة في ملتقى ألوان السعودية 2016 .. متعب بن عبدالله يُلبس مصوراً عقاله بعد تعثره في الزحام

رصد مقطع فيديو وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله خلال جولة في ملتقى ألوان السعودية 2016 أمس الأربعاء، حيث ظهر وهو يلبس أحد الأشخاص عقاله بعدما تعثر في الزحام.

وأظهر أحد المقاطع الأمير متعب بن عبد الله أثناء جولته في الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهو يلبس أحد المصورين عقاله بعدما تعثر وسقط على الأرض متحدثاً إليه بقوله: “أنا مش غريب عليه”، ليطبع المصور قبلة على أنف الأمير، شكراً له وتعبيراً عن امتنانه.

كما ظهر في موقف آخر خلال تجوله في أجنحة الملتقى المتعددة، وهو يتذوق إحدى أشهر الأكلات الشعبية “جريش”، مقدما شكره للمشاركين، في لفتة لاقت استحسان الحضور.