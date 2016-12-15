 هيئة الاتصالات: لا صحة لدراسة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الاتصالات: لا صحة لدراسة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي

هيئة الاتصالات: لا صحة لدراسة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق - متابعات

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه لاصحة لما نشر اليوم بشأن دراسة فرض رسوم على مواقع التواصل.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي ، على حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وحماية مصالحهم والمصلحة العامة، وذلك وفقاً للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة.

ووفقا للبيانات المتاحة ، قالت صحيفة “الوطن” اليوم إن ورشة عمل عقدت مؤخرا في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشارك فيها ممثلون عن شركات الاتصالات، درست إمكانية فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” و”تويتر” و”سناب شات”.

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