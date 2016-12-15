انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة ويصحب الانخفاض بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم/ساعة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-55 كم/ ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية شرقية بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، متوسط الموج إلى مائج.