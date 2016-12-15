حالتي وفاة و “17” إصابة في حادث بين صهريج و “13” مركبة على طريق الرياض الخرج

‏صرح الرائد “محمد الحمادي” المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، بأن غرفة التوجيه والتحكم في الدفاع المدني بمدينة الرياض في تمام الساعه 6:15 بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري و وجود محتجزين على طريق الخرج القديم.

وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث حيث اتضح أن الحادث كان عبارة اصطدام بين صهريج فارغ وعدد “13” مركبة مما تسبب بحالات احتجاز عدد منها تحت الصهريج حيث عمل رجال الدفاع المدني على فك الاحتجاز عن المصابين و المحتجزين في مركبه تحت الصهريج .

و أفاد الرايد الحمادي أنه نتج عن الحادث عدد “17” اصابة متنوعة وحالتين وفاة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من رفع الحادث و إعادة فتح الطريق مرة أخرى، وقد شارك بالحادث المرور و الهلال الاحمر والجهات المسانده.