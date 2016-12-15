بر الأحساء تمدد حملة (بطانية) تجاوبا مع طلبات المتبرعين

مددت جمعية البر بالأحساء حملة جمع البطانيات الجديدة او المستعملة التي اطلقتها صباح يوم الاحد الماضي لتوزيعها على المحتاجين بالاحساء تزامنا مع دخول فصل الشتاء ليومين إضافيين تلبية لرغبة المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان مكاتب استقبال البطانيات في مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة بالهفوف ومركز المبرز (مكتب محاسن) بشارع بوميه شهدت خلال الأيام الماضية اقبالا كبيرا من فاعلي الخير والمحسنين بالاحساء للتبرع بالبطانيات وذلك ضمن الحملة التي اطلقتها الجمعية لجمع البطانيات الجديدة او المستعملة يوم الاحد الماضي.

وأكد البوسيف بان جمعية البر بالاحساء اشترطت بأن تكون البطانيات المتبرع بها سواء الجديدة او المستعملة بحالة ممتازة بعد غسلها وتغليفها، حيث سيتم استقبالها من المتبرعين خلال يومي الخميس والسبت القادمين من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما يمكن للمتبرعين التواصل مع الجمعية من خلال خدمة الواتس اب عبر الرقم (0537544440). علما بان الجمعية ستقوم بتوزيع البطانيات على المحتاجين بالاحساء لينعموا بالدفء خلال هذه الأيام التي تشهد نزولا في درجات الحرارة.

وشكر البوسيف الصحف الورقية والصحف الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وقروبات الواتس اب لمساهمتها ودورها الكبير في نشر اعلان الحملة بشكل واسع على مستوى الاحساء والمنطقة الشرقية بشكل عام مما دفع المتبرعين للمساهمة مع الجمعية في سد حاجة المحتاجين بالاحساء من البطانيات لينالوا الأجر والثواب العائد من مثل هذه التبرعات التي تقي المحتاجين برودة الأجواء لينعموا بشتاء دافئ ويهنئون في نومهم.