وكيل الجامعة الصغير يجتمع مع اعضاء يسر

زار يوم أمس الأربعاء 15-3-1438هـ وفد لجنة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الجامعة المتعلقة وذلك لقياس التحول في الجامعة .

الجدير بالذكر أن يسر من خلال قياس السابع لهذه السنة يركز على مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية باعتبار أن عملية القياس تعتبر أداة فعالة لتوثيق إنجازات الجهات الحكومية من خلال تنفيذ خطة التحول لكل جهة مشاركة، وتم تحديد المرحلة بأنها “مرحلة التميز” من خلال تقييم ثلاث محاور رئيسية ( البنية – الإدارة – الإنسان).

وكان في استقبال الوفد سعادة عميد تقنية المعلومات الدكتور وليد بن عبدالعزيز الجندل وممثلين للجنة العليا للتقنية والتعاملات الإلكترونية بالجامعة وفريق العمل من عمادة تقنية المعلومات الذي قام خلال الأشهر الماضية بالإجابة على أسئلة القياس السابع ورفع كافة متطلبات القياس من وثائق وأدلة استخدام وبيانات ضرورية لإتمام عملية القياس، وقد قام الفريق الزائر بعمل جولة تفقدية لأقسام عمادة تقنية المعلومات وإداراتها ثم تم عقد اجتماع مطول تم فيه مراجعة كافة الإجابات على الأسئلة الخاصة بالقياس في جميع فروعها والتأكد من كافة الوثائق والبيانات التي تم رفعها.

وف نهاية الزيارة قام الوفد بزيارة سعادة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الذي رحب بهم وشكرهم على ما يقدمون وأكد لهم حرص معالي مدير الجامعة على الرقي والتميز في جميع الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تقدمها الجامعة لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب.

وفي ختام الزيارة شكر الوفد الزائر الجامعة على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأشاد بما شاهده من تقنيات وخدمات متميزة تجعل جامعة الإمام في مصاف الجامعات العالمية المتقدة على المستوى التقني.