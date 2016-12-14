الكلية التقنية بالرياض تعلن فتح باب القبول في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت الكلية التقنية بالرياض عن فتح باب القبول في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس “صباحي و مسائي ” للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1437 / 1438 هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الغانم، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http//tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يحتاجها المتدرب، إضافة إلى شروط القبول.

وأشار الغانم إلى أن تخصصات مرحلة البكالوريوس المتاحة هي ( التقنية الكهربائية والإلكترونيات الصناعية والأجهزة الطبية في تخصص التقنية الإلكترونية وتخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف والمحركات والمركبات في تخصص التقنية الميكانيكية، إضافة إلى تقنية المساحة في تخصص التقنية المدنية والمعمارية وقسم التقنية الكيميائية )، فيما تأتي تخصصات الدبلوم المفتوحة للقبول في تسعة أقسام تخصصية ( التقنية الميكانيكية ـ وتقنية المحركات والمركبات ـ والتقنية المدنية والمعمارية ـ وقسم تقنية البيئة ـ وقسم التقنية الإدارية ـ والتقنية الكهربائية ـ والتقنية الإلكترونية ـ وتقنية الحاسب الآلي والتقنية الكيميائية) .

يذكر أن الكلية التقنية بالرياض احتضنت خلال الأيام الماضية ورشة عمل تقييم تنفيذ التدريب التطبيقي المسائي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.