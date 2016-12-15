 عمل الرياض يفتتح مكتباً تنفيذياً للحملات التفتيشية في حي البطحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عمل الرياض يفتتح مكتباً تنفيذياً للحملات التفتيشية في حي البطحاء

عمل الرياض يفتتح مكتباً تنفيذياً للحملات التفتيشية في حي البطحاء
المناطق - الرياض

افتتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً وحدة في حي البطحاء لانطلاق الحملات التفتيشية الميدانية على محلات الاتصالات بمشاركة الجهات الشريكة العاملة في الميدان لرصد المخالفين وتعقب أي مخالفات لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل وضبط العمالة الوافدة التي تعمل في البلاد بطرق غير نظامية .

واشار مدير عام فرع  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني  الى أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض باشرت عملها في المقر المذكور ، وانها لا تسعى إلى رصد المخالفات فقط، بل إن  الهدف الرئيس من الحملات التفتيشية التي يقوم بها الفرع هو حث المنشآت على الالتزام بقرار التوطين ومتابعة تنفيذه، والتأكيد على جدية الوزارة  في تطبيق قرارتها .

ودعا الزهراني كافة عملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل ، من خلال الموقع الإلكتروني او تطبيق

“معا للرصد” على الرابط https://rasd.ma3an.gov.sa/ ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات  كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وعبر عن شكره وتقديره للجهات الشريكة وخص منها أمانة منطقة الرياض على دعمها وجهودها التي بذلتها لتجهيز المقر التفتيشي لفرع الوزارة والجهات الشريكة .

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