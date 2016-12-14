 “العدل” تمكن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضايا إلكترونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“العدل” تمكن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضايا إلكترونيا عمل الرياض يفتتح مكتباً تنفيذياً للحملات التفتيشية في حي البطحاء الكلية التقنية بالرياض تعلن فتح باب القبول في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وكيل الجامعة الصغير يجتمع مع اعضاء يسر بر الأحساء تمدد حملة (بطانية) تجاوبا مع طلبات المتبرعين حالتي وفاة و “17” إصابة في حادث بين صهريج و “13” مركبة على طريق الرياض الخرج انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من المملكة هيئة الاتصالات: لا صحة لدراسة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جولة في ملتقى ألوان السعودية 2016 .. متعب بن عبدالله يُلبس مصوراً عقاله بعد تعثره في الزحام برج إيفل يطفىء أنواره تضامناً مع حلب تعليم حائل  يفعل اليوم العالمي للإعاقة  تعليم مكة وشركة عبدالصمد القرشي يحتفيان بالفائزين والفائزات بجائزة عبدالصمد القرشي للتميز التعليمي

“العدل” تمكن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضايا إلكترونيا

“العدل” تمكن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضايا إلكترونيا
المناطق - متابعات

مكّنت وزارة العدل مستفيديها من الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضايا من خلال زيارة بوابتها الإلكترونية، حيث سيظهر للمستفيد بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية بيانات مثل: اسم المحكمة، ورقم الدائرة القضائية، والمدينة، وموضوع الدعوى القضائية، والموعد القادم، وأسماء المدعي والمدعى عليه.

وانضمّت الخدمة الجديدة إلى جانب 81 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية بغية اختصار الإجراءات وتيسيراً وتسهيلاً وحفظاً لوقت المستفيد وتخفيفاً للضغط على المرافق العدلية. وتكمن جدوى خدمة الاستعلام عن القضية من خلال البوابة الإلكترونية في انتفاء حاجة المستفيد من زيارة المحاكم للاستعلام ومعرفة بيانات القضية ومستجداتها وتغنيه عن تكبد عناء زيارة المحكمة، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة ومعرفة تفاصيل بيانات القضية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من أي جهاز حاسب أو جهاز ذكي يوفر خدمة التصفح في الانترنت وفي أي وقت وفي أي مكان وذلك بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>