 شركة المياه الوطنية تسيطر على انكسار بطريق الملك خالد شمال غرب الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شركة المياه الوطنية تسيطر على انكسار بطريق الملك خالد شمال غرب الرياض

شركة المياه الوطنية تسيطر على انكسار بطريق الملك خالد شمال غرب الرياض
المناطق - الرياض

تسبب مقاول تابع لإحدى الجهات الخدمية الأخرى في إحداث انكسار خط رئيسي تابع لشركة المياه الوطنية على طريق الملك خالد بمدينة الرياض مساء يوم أمس الأربعاء 15 ربيع الأول 1438هـ الموافق 14 ديسمبر 2016م.

وأكد مدير وحدة أعمال الرياض المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الشايع على أنه فور حدوث الانكسار سارعت الشركة بإرسال فرق الصيانة إلى الموقع لاتخاذ اللازم والسيطرة على الانكسار، حيث قامت الفرق الفنية بمباشرة الموقع لعزل وإيقاف التسرب تمهيداً للبدء في عملية الإصلاح.

وأشار إلى أن الانكسار في نطاق معين وذو تأثير محدود، ويجري حالياً العمل على إصلاح الخط وإعادته للخدمة بصورة طبيعية مساء هذا اليوم الخميس بإذن الله.

مشدداً على حرص شركة المياه الوطنية على حماية مرافقها العامة وعدم التأثير على مستوى الخدمة المقدمة لعملائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتحرير مخالفات ضد المقاول المتسبب في كسر الخط المشار إليه وفقاً للائحة حماية المرافق العامة، إضافة إلى تحميله كافة الآثار والتكاليف المترتبة على إيقاف الخط.

 وأضاف الشايع إلى أن مثل هذه التعديات على المرافق العامة وخصوصا مرافق المياه تنجم عادة عن عدم قيام المقاولين مع الجهات الأخرى بالتنسيق المسبق مع شركة المياه الوطنية لتحديد مسارات خطوط الخدمة ومرافقها لتفادي تعرضها لمثل هذه الحوادث.

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