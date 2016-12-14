 انطلاق مسابقة تدبر للقرآن الكريم في عامها الأربعين بتعليم مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انطلاق مسابقة تدبر للقرآن الكريم في عامها الأربعين بتعليم مكة

انطلاق مسابقة تدبر للقرآن الكريم في عامها الأربعين بتعليم مكة
المناطق - مكة

انطلقت مسابقة ” تدبر ” لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في عامها الأربعين برعاية سعادة مديرعام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي .

وتستهدف المسابقة جميع طلاب التعليم العام والأهلي والجاليات في مكة المكرمة في المدارس “الحكومية، والاهلية، والتعليم الأجنبي، والجاليات، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم”.

هذا وتتضمن المسابقة إلى أربعة مراحل على النحو التالي ( المرحلة الأولى على مستوى المدرسة ) حيث ترشح المدرسة طالب واحد لكل فرع يمثلها في المسابقة فتقوم بعمل تصفيات داخل المدرسة لإنتقاء الأجود تلاوة والاقدر حفظاً .

( المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم ) وتقوم إدارة التعليم بعمل تصفيات ومسابقات لاختيار طالب يمثل إدارتها في المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة تكون التصفيات فيها عن طريق مجموعات حيث تتكون من أربع مجموعات كل مجموعة تتكون من 11 إدارة تعليمية ومن ثم يتم الترشح على مستوى الوزارة في المسابقة الختامية في الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي الثاني.

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