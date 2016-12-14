أمير القصيم يوجه بدعم شباب المباسط على الطرق

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أمانة المنطقة ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار ، بتشكيل فريق عمل للوقوف على مباسط البيع المؤقت وتصحيح وضعها ، ودعم الشباب في المهن التي يزاولونها ، وتشجيعهم بعد التأكد من سلامة منتجاتهم والعمل على إصدار التراخيص المؤقتة لكل من يرغب بمزاولة البيع على الطرق وبصورة حضارية ومشرفة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على الدعم المستمر للشباب ، وإيجاد أعمال تعينهم على أمور حياتهم وكسب معيشتهم ، وتشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.