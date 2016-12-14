 للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام

للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

وقعت  جامعة الامير محمد بن فهد ممثلة بمركز الامير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام بالنرويج، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الخبر أمس الاربعاء، ومثل الجامعة في هذه الاتفافية  مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، فيما مثل مركز اوسلو للسلام رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس المركز السيد كيل بوندفيك.

ونصت الاتفاقية على الشراكة بينهما في مجالات التسامح والسلام خصوصا على المستويات الدولية والاقليمية، كما نصت الاتفاقية على التبادل المعرفي وتحقيق الاهداف المشتركة بينهما.

وكان رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس مركز اوسولو للسلام السيد كيل بوندفيك والوفد المرافق له، قد قامو يزيارة الى جامعة الامير محمد بن فهد بالخبر، حيث تعرف السيد بوندفيك خلال هذه الزيارة على الجامعة وامكاناتها الاكاديمية والتقنية، اضافة الى سير العمل في تنفيذ الخطة

المستقبلية للجامعة و استخدام أحدث التطبيقات التقنية في مجال التعليم الجامعي في الجوانب الأكاديمية والإدارية ، بالإضافة إلى الاطلاع على العملية التعليمية والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب والتي تحرص الجامعة على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات
التعلم والتي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة .

كما  تعرف على رؤية الجامعة ورسالتها وبرامجها الأكاديمية وبيئتها التعلمية وكذلك شراكاتها مع مختلف الجهات و المؤسسات العالمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الجامعة على التواصل مع كافة المؤسسات الدولية والشخصيات الرائدة  والاستفادة من الخبرات المتميزة لتقديم افضل الخدمات لطلابها لمواكبة عصر التقنية في التعليم العالي انطلاقاً من مفهوم أن جامعة الأمير محمد بن فهد جامعة سعودية عالمية.

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