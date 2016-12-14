 وفاه و٣٢ إصابه خلال ٢٤ ساعه بحوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفاه و٣٢ إصابه خلال ٢٤ ساعه بحوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف

وفاه و٣٢ إصابه خلال ٢٤ ساعه بحوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف
المناطق - مكة - عادل الزهراني

غادرت احدى معلمات حادث جنوب الطائف  المستشفى مساء امس بعد ان تعافت تماما فيما حالتين تم تنويمها في العناية المركزه اثر نزيف داخلي  واربع حالات بالاضافه لسائقهن يخضعن للعنايه الطبية وفي وضع مستقر
اوضح ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس وجه في حينه بتقديم اعلى معايير الرعاية الطبية للمعلمات المصابات وشمل التوجيه اقسام الخدمه الاجتماعية وعلاقات المرضى بالمستشفيات التي تتوزع فيها المعلمات بتذليل الاجراءات امام عائلات واسر المعلمات لمتابعة وضعهن الصحي

من جهة اخرى المح الربيعي ان اقسام الطوارئ بمستشفيات الطائف سجلت يوم امس خلال 24ساعة حالة وفاة واحده و32 اصابة نتيجة حوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف,داعيا في الوقت نفسه جميع قائدي المركبات الى اخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور من اجل الحفاظ على سلامتهم والاخرين .

تجدر الاشارة الى ان حوادث المرور اصبحت تشكل ضغطا على اقسام الطوارئ المختلفة في المستشفيات واشغال اسرة العناية المركزة .وتتركز اصابات الحوادث المرورية بين فئات الشباب على الاغلب وتتزايد بشكل ملحوظ ومستمر

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