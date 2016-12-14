١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة

توقع عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة والمختص في موسم العمرة محمد سعد القرشي توافد نحو ١٠٠ ألف زائر إلى مكة المكرمة بحثا عن الدفء خلال موسم الشتاء حيث تشجع دفء الأجواء في مكة المكرمة في هذه الفترة الأسر السعودية على اختيار مكة المكرمة مقصداً لها، مفضلين إياها على بقية المناطق حيث متوقع أن تشهد مكة المكرمة خلال العطلات الاسبوعية في هذا الشهر وإجازة منتصف العام الدراسي الحالي توافد أعداد كبيرة من المواطنين، الباحثين عن الدفء بجوار البيت العتيق في حين تشهد أغلب مناطق المملكة انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وقال القرشي أن هناك أكثر من ١٥٠٠ فندق بمكة المكرمة تضم اكثر من ٤٠٠٠ غرفة جاهزة لاستقبال قرابة ١٠٠ ألف زائر من داخل المملكة و دول الخليج خلال هذه الفترة وإجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام متوقعا أرباح الفنادق بأكثر من ٩٠ مليون ريال خلال نفس الفترة شاملة الفنادق والنقل واتتعاش المطاعم والحركة التجارية.