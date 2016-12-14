 ١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تأهيل 45 ألف سعودي وسعودية في صيانة وبيع الجوال ميسي سيتزوج والدة طفليه في 2017! القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال ١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة وفاه و٣٢ إصابه خلال ٢٤ ساعه بحوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام أمير القصيم يوجه بدعم شباب المباسط على الطرق انطلاق مسابقة تدبر للقرآن الكريم في عامها الأربعين بتعليم مكة شركة المياه الوطنية تسيطر على انكسار بطريق الملك خالد شمال غرب الرياض الحملة الوطنية السعودية توزع 1587 قطعة شتوية على الاسر السورية في المفرق

١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة

١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة
المناطق - مكة - عبدالعزيز المشيطي
توقع عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة والمختص في موسم العمرة محمد سعد القرشي توافد نحو ١٠٠ ألف زائر إلى مكة المكرمة بحثا عن الدفء خلال موسم الشتاء حيث تشجع دفء الأجواء في مكة المكرمة في هذه الفترة الأسر السعودية على اختيار مكة المكرمة مقصداً لها، مفضلين إياها على بقية المناطق حيث متوقع أن تشهد مكة المكرمة خلال العطلات الاسبوعية في هذا الشهر وإجازة منتصف العام الدراسي الحالي توافد أعداد كبيرة من المواطنين، الباحثين عن الدفء بجوار البيت العتيق في حين تشهد أغلب مناطق المملكة انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة في فصل الشتاء.
وقال القرشي أن هناك أكثر من ١٥٠٠ فندق بمكة المكرمة تضم اكثر من ٤٠٠٠ غرفة جاهزة لاستقبال قرابة ١٠٠ ألف زائر من داخل المملكة و دول الخليج خلال هذه الفترة وإجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام متوقعا أرباح الفنادق بأكثر من ٩٠ مليون ريال خلال نفس الفترة شاملة الفنادق والنقل واتتعاش المطاعم والحركة التجارية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>