 تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تأهيل 45 ألف سعودي وسعودية في صيانة وبيع الجوال ميسي سيتزوج والدة طفليه في 2017! القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال ١٥٠٠ فندق و٤ الآف غرفة تنتظر ١٠٠ ألف زائر للباحثين عن الدفء بمكة وفاه و٣٢ إصابه خلال ٢٤ ساعه بحوادث مرورية مختلفة على الطرقات المؤدية من والى الطائف للسلام والتسامح يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اوسلو للسلام أمير القصيم يوجه بدعم شباب المباسط على الطرق انطلاق مسابقة تدبر للقرآن الكريم في عامها الأربعين بتعليم مكة شركة المياه الوطنية تسيطر على انكسار بطريق الملك خالد شمال غرب الرياض الحملة الوطنية السعودية توزع 1587 قطعة شتوية على الاسر السورية في المفرق

تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال

تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال
المناطق_بريدة

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي، تمويل مشاريع زراعية في عدد من مناطق المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 61 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، اليوم، أن إجمالي قيمة التمويلات الجديدة بلغ 61.012.080 مليون ريال، مشيراً إلى أنها تشمل تمويل: مشاريع تربية روبيان، ومشاريع دواجن، وقروض سياحة زراعية، في مناطق: الرياض والشرقية والقصيم وحائل وجازان، وذلك عقب استيفاء الشروط النظامية التي ينص عليها نظام الصندوق.

وشدد مدير عام الصندوق على الاهتمام بدعم القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة ليتم تمويل المشروعات وفق السياسة الزراعية للدولة، منوها بتوجيهات مجلس الإدارة الساعية إلى أن يكون للقروض التي يقدمها الصندوق الأثر الإيجابي لتطوير وتنمية ذلك القطاع الحيوي، وبما يسهم في زيادة استثماراته، ليلعب دوراً رئيساً ومهماً يوفر من خلاله المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية؛ مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>