تمويل مشاريع زراعية في 5 مناطق بـ61 مليون ريال

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي، تمويل مشاريع زراعية في عدد من مناطق المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 61 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، اليوم، أن إجمالي قيمة التمويلات الجديدة بلغ 61.012.080 مليون ريال، مشيراً إلى أنها تشمل تمويل: مشاريع تربية روبيان، ومشاريع دواجن، وقروض سياحة زراعية، في مناطق: الرياض والشرقية والقصيم وحائل وجازان، وذلك عقب استيفاء الشروط النظامية التي ينص عليها نظام الصندوق.

وشدد مدير عام الصندوق على الاهتمام بدعم القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة ليتم تمويل المشروعات وفق السياسة الزراعية للدولة، منوها بتوجيهات مجلس الإدارة الساعية إلى أن يكون للقروض التي يقدمها الصندوق الأثر الإيجابي لتطوير وتنمية ذلك القطاع الحيوي، وبما يسهم في زيادة استثماراته، ليلعب دوراً رئيساً ومهماً يوفر من خلاله المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية؛ مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.