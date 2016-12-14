 المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
المناطق_وكالات

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وألمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود.

وزاد البنك المركزي الأمريكي، سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في بيان صدر بإجماع أعضائها بعد اجتماع استمر يومين “من منظور يراعي الأوضاع الحالية والمتوقعة لسوق العمل والتضخم..قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف.”

وأضافت قائلة “حققت الوظائف مكاسب قوية في الأشهر الماضية وتراجع معدل البطالة.”

والشئ الأكثر أهمية هو توقعات جديدة لصناع السياسة بالمركزي الأمريكي تشير إلى تسريع وتيرة زيادات الفائدة العام القادم بعد أن اقتصرت على مرة واحدة هذا العام.

وارتفع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى ثلاث زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في 2017 من زيادتين في سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع، أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى “طبيعي” في الأجل الطويل عند 3 في المئة.

وهذا المستوى الطبيعي أعلى قليلا مما توقعه المركزي الأمريكي قبل ثلاثة أشهر وهو ما يشير إلى أنه يشعر بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة.

وما زال مجلس الاحتياطي يصف وتيرة زيادة الفائدة بأنها “تدريجية” ويبقي على سياسة فضفاضة قليلا وداعمة لمزيد من التحسن في سوق العمل.

ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5 في المئة العام القادم وأن يظل عند هذا المستوى الذي يعتبر قريبا من التوظيف الكامل.

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