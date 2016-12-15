 القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته, ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

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