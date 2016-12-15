ميسي سيتزوج والدة طفليه في 2017!

كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أن نجم المنتخب ونادي برشلونة الاسباني لكرة القدم ليونيل ميسي سيتزوج والدة طفليه أنتونيلا روكوسو في 2017، بعد علاقة مستمرة منذ أعوام.

وأعلن الإعلامي في إذاعة “مترو” خوان بابلو فارسكي الأربعاء، “سيداتي سادتي، أنتونيلا روكوسو (29 عاما) وليونيل ميسي (28 عاما)سيتزوجان!”.

وأضاف عبر برنامجه الإذاعي أن لديه معلومات إضافية لكنه لن يكشفها، مؤكدا أن حفل الزفاف سيقام السنة المقبلة.

من جهتها، نقلت صحيفة “لا ناسيون” عن مصادر مقربة من قائد المنتخب والحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وجود “مشروع” زواج، إلا أن “أي موعد لم يحدد بعد”.

ويتحدر ميسي وروكوسو من روزاريو (310 كلم شمال بوينوس ايرس)، ويقيمان معا منذ العام 2008، ولهما طفلان تياغو (أربعة أعوام) وماتيو (عام واحد)، ولدا في برشلونة.