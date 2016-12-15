شرطة الرياض تقبض على عصابة من “7” يمنيين تخصصوا بإيقاف المارة وسلبهم

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم السرقة فقد رصدت الجهة المختصة بلاغات عدد من العمالة الوافدة وردت لمراكز الشرط وسط العاصمة الرياض في أوقات مختلفة أفادوا بتعرضهم للاعتداء من قبل جناة قاموا باستيقافهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت التهديد بالسلاح الأبيض .

ولأهمية البلاغات فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بجهود ميدانية حثيثة ومسح أمني شامل للمواقع التي شهدت تلك الحوادث والمناطق القريبة واتخذت جملة من الإجراءات تمكنت من خلالها فرق دوريات الأمن بفضل الله من تحديد الاشتباه في “7” وافدين من الجنسية اليمنية “جميعهم في العقد الثاني من العمر” ثبت تورطهم بارتكاب تلك الجرائم وتم القبض عليهم جميعاً ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد من الجوالات بالإضافة لـ “ساطورين وقفازات”، حيث اقروا جميعاً باستخدامها في سرقة ما بحوزة المجني عليهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد .

و تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم في مركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .