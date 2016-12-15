وزير الشؤون الإسلامية بعد لقائه هيئة علماء اليمن : “اليمن مستهدف عقدياً”

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزارة بالرياض اليوم ، وفداً من هيئة علماء اليمن.

وفي بداية اللقاء، عبَّر معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ عن سعادته وترحيبه بأصحاب الفضيلة رئيس وممثلي هيئة علماء اليمن، وقال: إن هذا اللقاء يأتي بعد اللقاءات العامة السابقة ضمن برنامج التواصل مع علماء اليمن ، وهذا اللقاء له أهميته؛ لكونه مع هيئة علماء اليمن لما تمثله من خصوصية في جمع كلمة العلماء وتمثيلهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ومضى معاليه يقول: هذا اللقاء اليوم يؤكد ما قام به برنامج التواصل مع علماء اليمن ، من التواصل مع العلماء بجميع مكوناتهم ، وبجميع أطيافهم ، وبجميع اهتماماتهم ، وتنوعهم ، وكانت اللقاءات العامة التي تعرفونها ــ والحمد لله ــ قد استفدنا منها شيئاً كثيراً ، والآن نقوم في الوزارة بلقاءات خاصة بكل مكون ، أو بكل مجموعة لها اهتمام خاص ، ولها عناية ببعض الواجب، والواجب يسعنا جميعاً ويسع غيرنا أيضاً ، والأمة تحتاج ، والأمور تحتاج، والناس يحتاجون ، وأداء الرسالة الذي هو واجبنا يحتاجنا، ويحتاج أكثر منا في أدائها؛ لأننا ولو اجتمعنا لا نستطيع أن نقوم بكل الواجب في واقع الأمر.

واستطرد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ يقول : إن إخوانكم في وزارة الشؤون الإسلامية بعامة، وفي برنامج التواصل مع علماء اليمن بخاصة يبذلون جهداً كبيراً في عمل بعض ما يجب تجاه إخواننا في اليمن بعامة ، والعلماء بخاصة ، مشدداً على دور أهل العلم ، وأهل الرسالة وحملة المبادئ ، والعقيدة والحق في المحافظة على السنة وأهلها.

وجدَّد معاليه التأكيد على أن اليمن مستهدف استهدافا عريضا لنزع صفة السنة عنه، ولو كانت النتيجة بعد عشرين أو ثلاثين سنة، ولذلك فالواجب علينا حماية أهلنا، وأسرنا وحماية الناس في اليمن، لذا فإن هذاالاجتماع هو زينة الاجتماعات؛ لما يحمله من كثير من الدلالات في هيئة علماء اليمن، والإيحاءات الطيبة حول رسالة العلم والعلماء ولاسيما في هذه الظروف العصيبة.

وفي هذا الصدد، أكد معاليه ضرورة أن يكون لدى العلماء خطة واضحة للعمل؛ لتحقيق الرسالة التي يحملونها ومنها حماية اليمن من التغيير من السنة إلى الحوثية ، والخرافة والبدعة، وهذا دوركم ومهمتكم.

وخلال اللقاء ألقى عدد من العلماء الحاضرين ضمن الوفد، مجموعة من الكلمات جددوا خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لموقفه الحازم وقراره الصائب بتنفيذ عاصفة الحزم التي وقفت سداً منيعاً تجاه مخططات الحوثيين وأعوانهم التي استهدفت استقرار اليمن وأمنه وأمانه .. كما عبروا عن شكرهم لمعالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على تواصله المستمر مع علماء اليمن من خلال هذه اللقاءات المتتابعة