 الشيخ الدكتور عبدالله المطلق يحاضر عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الشيخ الدكتور عبدالله المطلق يحاضر عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني

الشيخ الدكتور عبدالله المطلق يحاضر عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني
المناطق_جازان
 يلقي عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق محاضرة بعنوان:” دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني” وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة جازان في فندق راديسون بلو خلال الفترة ما بين 19-24 ربيع أول 1438هـ الموافق 18-23 ديسمبر 2016م بهدف تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة التطرف والتعصب. يتناول فضيلة الشيخ المطلق في محاضرته جوانب التلاحم الوطني، وصوره في المجتمع السعودي، والثوابت الدينية والشرعية التي يستند عليها، وضرورة التمسك بالوحدة والتعاون على البر والتقوى، وما جاء به الإسلام من تعضيد للتكافل والتعايش والتضامن . كما يتحدث فضيلته عن دور العلماء والدعاة في مواجهة أشكال التطرف والتعصب، ودورهم في بيان المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم، ودورهم في تعزيز التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية خاصة في عصر يشهد من التقلبات والتحديات ما يدعو إلى مواجهتها والوقوف أمامها بصلابة . وتأتي هذه المحاضرة في سياق الفعاليات المتعددة التي ينظمها المركز خلال أسبوع تلاحم في منطقة جازان التي تشمل مجموعة من الندوات والجلسات حول التلاحم والتعايش المجتمعي ،
كما تشهد مجموعة من ورش العمل واللقاءات الشبابية المتنوعة، بالإضافة إلى الأمسيات الأدبية والفكرية والمعارض الفنية التي تشارك فيها مجموعة من القطاعات الحكومية والهيئات منها : امارة منطقة جازان ، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة كبار العلماء، ووزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات التي تسهم بجلاء في تعزيز الأبعاد الحوارية والتأكيد على قيم التلاحم من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

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