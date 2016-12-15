أمير الباحة يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة ورئيس نادي قلوة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة في مكتبه بالإمارة ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالباحة ناصر بن علي الغامدي ، و رئيس نادي قلوة المكلف سعد بن محمد الزهراني ، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة واعضاء فريق نادي قلوه الرياضي ، وذلك بمناسبة صعود فريق كرة القدم للصالات بالنادي إلى الدوري الممتاز للموسم الرياضي 1438هـ .

وقدم سموه خلال اللقاء الشكر لرئيس النادي ولجميع أعضاء مجلس الإدارة وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على جهودهم المتميزة منوهاً سموه بالأندية الرياضية ، وما قدمته القيادة الرشيدة ـ وفقهاالله ـ لهم ، من اهتمام ورعاية ، حيث تعد محاضن حقيقية لاحتواء الشباب وتقديم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية ، واكد سموه بضرورة الاهتمام بالالعاب الرياضية الاخرى واعطاء مجال للشباب في المشاركة والعمل على تهيئة مرافق النادي بكافة الامكانيات لتحقيق تطلعات ابناء المحافظة والمنطقة بان يكون من افضل الاندية .

واستعرض رئيس النادي المكلف سعد الزهراني خلال الاستقبال ، أبرز أنشطة وبرامج النادي خلال الفتره السابقة والقادمة، والخطط المستقبلية للنادي، منوهاً بما يحظى به النادي من دعم القيادة – أيدها الله –

ورفع الزهراني عن عظيم شكره وتقديره باسمة ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة النادي وكافة منسوبي النادي لسمو امير منطقة الباحة حفظة الله على دعمة للشباب والانشطة الرياضية المختلفة بالمنطقة ولتوجيهات سموه السديدة الراميه الى تطوير النادي .

وفي ختام اللقاء قدم رئيس نادي قلوه المكلف هديه لسمو أمير منطقة الباحة بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .