 مستشفيات الرياض مستعدة لموجة الغبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مستشفيات الرياض مستعدة لموجة الغبار

مستشفيات الرياض مستعدة لموجة الغبار
المناطق_الرياض

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري إدارة الطوارئ بصحة الرياض بالتعميم على أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيه بالاستعداد الكامل وزيادة عدد الأطباء والممرضين في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى بسبب موجة الغبار التي تشهدها العاصمة.
وأوضح أن صحة الرياض اتخذت جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بمرض الربو.

وأوضح د. الدوسري أن تأثيرات الغبار التي ستشهدها الرياض على الأطفال كبيرة، خاصة أن ذرات الغبار المتطايرة في الجو والعالقة فيه يستنشقها الجهاز التنفسي، وتمر عبر الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية والشعيبات الهوائية.
وحث مدير صحة الرياض المصابين بمرض الربو باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية وبعدم مغادرة المنزل بالنسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في مثل هذه الأجواء إلاّ للضرورة، واتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب وإغلاق النوافذ في المنزل جيداً.

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