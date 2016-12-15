 الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي والأنظار على بيانات أمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي والأنظار على بيانات أمريكية

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي والأنظار على بيانات أمريكية
المناطق_الرياض

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة بعد تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة ومن المنتظر أن يسجل انخفاضا أسبوعيا بسبب تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية الذي يثير مخاوف من سحب التحفيز النقدي في وقت قريب.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش والتي قد تعطي مزيدا من المؤشرات على التوقيت المحتمل لسحب إجراءات التحفيز في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1228.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن الأصفر إلى خسارة أسبوعية تبلغ اثنين بالمئة بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجعت الأسعار اثنين بالمئة يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام أعلى من التقديرات الأولية.

وربط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقليص برنامجه لشراء السندات بتحسن سوق العمل. واستفادت أسعار الذهب من ذلك التحفيز الذي يشتري بموجبه البنك سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط من التضخم.

وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة إلى 19.47 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.16 بالمئة إلى 1355.75 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 730.6 دولار للأوقية.

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