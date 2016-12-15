 مؤشر الاسهم يغلق في المنطقة الخضراء.. ويحقق اول خسائر اسبوعية بعد مكاسب لـ 7 اسابيع متتالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤشر الاسهم يغلق في المنطقة الخضراء.. ويحقق اول خسائر اسبوعية بعد مكاسب لـ 7 اسابيع متتالية

مؤشر الاسهم يغلق في المنطقة الخضراء.. ويحقق اول خسائر اسبوعية بعد مكاسب لـ 7 اسابيع متتالية
المناطق_رويترز

نجح مؤشر الاسهم السعودية “تداول” في الارتفاع وذلك بعد ان سجل تراجعات متتالية على مدار الجلسات الثلاثة السابقة على التوالي، وانهى اخر جلسات الاسبوع على ارتفاع بلغ 24.9 نقطة وبنسبة 0.35%، مقارنة بالجلسة السابقة ، واغلق عند 7090.9 نقطة.

في المقابل سجل مؤشر الاسهم السعودية اول خسائر اسبوعية بعد تسجيل مكاسب خلال الاسابيع الـ 7 السابقة على التوالي، وانهى الاسبوع على انخفاض بلغ27 نقطة وبنسبة 0.4%، مقارنة باخر اغلاق في الاسبوع السابق والذي كان 7118 نقطة.

وبلغت السيولة اليوم 4.6 مليار ريال ، وجاءت من تداول 285.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 111.2 الف صفقة،على اسهم 168 شركة،حققت 132 شركة ارتفاع فيما تراجعت 32 شركة.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 12قطاع من قطاعات السوق الـ 16 تصدرها الاستثمار المتعدد بـ 2.97% ، فيما تراجعت 3 قطاعات تصدرها الصناديق العقارية المتداولة بـ0.45%، فيما اغلق قطاع الاتصالات على استقرار.

 وكانت اكبر الشركات الرابحة اليوم وفرة 10% ، وميد غلف ومجموعة الحكير 6% ، وسايكو 5% ، والمصافي وانعام وتكوين 4%.

فيما كانت التعاونية والزامل واسمنت العربية2% ، وهرفي والحمادي 1%الاكبر خسارة.

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