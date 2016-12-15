 الأندية الاوروبية تعارض زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأندية الاوروبية تعارض زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم

الأندية الاوروبية تعارض زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم
المناطق_وكالات

أبلغت الأندية الاوروبية صاحبة النفوذ القوي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنها تعارض خطط زيادة عدد فرق كأس العالم عن شكلها الحالي الذي يضم 32 فريقا.

وقال جياني انفانتينو رئيس مجلس الفيفا إنه يرغب في زيادة عدد فرق البطولة التي تقام كل أربع سنوات إلى 48 فريقا بدءا من بطولة 2026 ومن المتوقع أن يصدر مجلس الفيفا قرارا في اجتماعه القادم في يناير. لكن رابطة الأندية الاوروبية – التي تعرضت نفسها لانتقادات بسبب التغييرات الأخيرة على دوري أبطال اوروبا – قالت إنها ضد أي

توسعة للبطولة.

وقالت في بيان :”عدد المباريات التي تقام على مدار العام وصل بالفعل إلى مستوى غير مقبول.. خاصة بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية”.

وأضافت :”وبالتالي يرفض المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الاوروبية هذه المبادرة وأرسل اليوم رسالة إلى جياني انفانتينو يدعو فيها الفيفا لعدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولات كأس العالم المستقبلية”.

وقال كارل هاينز رومنيجه رئيس الرابطة :”يجب أن نركز على اللعبة مجددا. السياسة والتجارة لا يجب أن تكون لها الأولوية في كرة القدم. من أجل مصلحة المشجعين واللاعبين.. نحث الفيفا على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم”.

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