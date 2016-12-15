 خروج أول دفعة من المدنيين والجرحى من شرقي حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خروج أول دفعة من المدنيين والجرحى من شرقي حلب

خروج أول دفعة من المدنيين والجرحى من شرقي حلب
المناطق_وكالات

وصلت أول دفعة من الجرحىَ الخارجين من شرق حلبَ إلى ريف اِلمدينةِ الغربي، واستؤنفت عملية إجلاء المدنيين، بعد أنْ تعرقلت لساعات ، إثر إطلاق ِجيش ِالنظام ِوميليشياتهِ النارَ، على قافلة ِالحافلات الأولى عند وصولها إلى جسر ِ(الراموسة).
وأعلنت مصادر إعلامية، أنَّ الدفعة َالأولى تضم 951 شخصاً، وأقلت نساء وأطفالاً وجرحىَ من الأحياء المحاصرة شرقَ حلبْ.

وضمت الدفعة الأولى 334 مسلحاً و253 طفلاً و256 امرأة و108 جرحى ومرضى ، ووصل هؤلاء الى بلدة خان طومان شمال غرب مدينة حلب تقلهم 20 حافلة ( الباصات الخضر ) و13 سيارة إسعاف .
وأفادت المصادر أن عدد الذين سوف يخرجون اليوم من أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة حوالي 15 ألف شخص بينهم حوالي خمسة  آلاف مسلح .

وذكرت منظمة الصحة العالمية ُ، أنَّ 21 حافلة ً، و19 سيارة َإسعافٍ، غادرت شرقَ المدينة، مرت في مناطقَ يُسيطرُ عليها النظامْ.

وكانت جرافات تابعة للجيش السوري قامت بإزالة السواتر الترابية من جسر الراموسة تمهيدياً لخروج سيارات الاسعاف والحافلات التي سوف تقل الجرحى والمرضى وعائلاتهم .

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