البنك الإسلامي يوزع أكثر من “15” ألف ذبيحة في غينيا كوناكري وسيراليون ومالي

وصلت إلى ميناء كوناكري اليوم باخرة تحمل على متنها 5500 ذبيحة مجمدة، من لحوم الهدي والأضاحي، تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها في جمهورية غينيا كوناكري، وذلك في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتضمن هذا العام توزيع نحو “195” ألف ذبيحة مجمدة على مستحقيها في “23” دولة في قارتي آسيا وأفريقيا .

كما وصلت إلى ميناء فري تاون، في جمهورية سيراليون، خلال الأسبوع الحالي باخرة تحمل على متنها خمسة آلاف ذبيحة مجمدة، من لحوم الهدي والأضاحي، وزعت على مستحقيها هناك .

ووصلت في وقت سابق يوم الجمعة الماضي إلى العاصمة باماكو بجمهورية مالي عن طريق البر قافلة من الشاحنات المبردة قادمة من ميناء دكار بجمهورية السنغال تضم خمسة آلاف ذبيحة مجمدة، من لحوم الهدي والأضاحي، وزعت على مستحقيها في جمهورية مالي.

وتتواصل عمليات توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها في مناطق المملكة وفقا لخطة التوزيع المعتمدة لموسم حج 1437هـ ، والتي تتضمن هذا العام توزيع “234ر518” ذبيحة على مستحقيها من فقراء الحرم وحوالي “270” جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة .