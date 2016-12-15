انخفاض الصادرات غير البترولية في أكتوبر 2016 لتبلغ 14,9 مليار ريال

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الصادرات غيـر البترولية والواردات السلعية للمملكة لشهر أكتوبر 2016، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 14,9 مليار ريال لشهر أكتوبر 2016، بانخفاض مقداره 426 مليون ريال، بنسبة 2,8% عن شهر أكتوبر 2015.

وأوضح التقرير أن قيمة واردات المملكة خلال شهر أكتوبر 2016 بلغت 40,3 مليار ريـال، بانخفاض مقداره 18,492 مليون ريال، بنسبة 31.4% عن شهر أكتوبر 2015، فيما بلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية من إجمالي قيمة الواردات 37,18% خلال هذه الفتـرة مقابل 26,21% خلال العام السابق .