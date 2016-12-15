 بتوجيه وزيرالتعليم … ” الحازمي ” يقود حلقة نقاش لقيادات التعليم في المملكة لبحث ” فرص استثمار تجويد المخرجات “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بتوجيه وزيرالتعليم … ” الحازمي ” يقود حلقة نقاش لقيادات التعليم في المملكة لبحث ” فرص استثمار تجويد المخرجات “

بتوجيه وزيرالتعليم … ” الحازمي ” يقود حلقة نقاش لقيادات التعليم في المملكة لبحث ” فرص استثمار تجويد المخرجات “
المناطق _عادل الزهراني

قاد الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث حلقة نقاش حول ” النظام النوعي واستثمار فرص تجويد المخرجات ” ، بمشاركة أكثر من سبعين مشاركاً من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين والمعلمين من قطاعي البنين والبنات من مختلف إدارات التعليم في المملكة باستضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

وكان ” الحازمي”  قد طرح مشروعاً نوعياً حول إعادة صياغة نظام التعليم من خلال التركيز على بعض محاوره الحيوية  كالمنهج وعمليات التعليم والتقويم وإعادة تصميم سلم النظام التعليمي وتم عرضه لمعالي وزيرالتعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة ، على إثر ذلك وجه معالي الوزير بعرضه للحوار والنقاش لقادة العملية التعليمية وممارسيها والرفع لمعاليه بتقرير مفصل عن نتائج حلقة النقاش وتوصياتها .

وقد بدأ الدكتور زكي الحازمي بعرض ومناقشة المحاور أثناء اللقاء وسط تفاعل الحضور وإثراءات المشاركين بحضور  وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري .

الجدير بالذكر : أن مشروع النظام النوعي الذي صممه الدكتور زكي الحازمي وطرحه للنقاش يتزامن مع حساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها نظامنا التعليمي إزاء ما تشهده بلادنا من تحول وطني ورؤية واعدة وما يفرضه من ضرورة فحص النظام التعليمي وإعادة صياغته بغية تجويد المخرجات والمنافسة بها إقليمياً ودولياً.

ويهدف إلى بحث فرص تحسين النظام التعليمي وتجويد مخرجاته ، و استعراض الاتجاهات الحديثة في تمكين التعلم ، وبناء تصور لآليات دعم التعلم للفئات منخفضة الإنجاز ، و اقتراح المعالجات الضابطة لعمليات التقويم ،واستجلاء الآراء حول الاختزال النسبي للمقررات الدراسية.

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