جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يحبط تهريب أكثر من 13 ألف زجاجة خمر

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت 13.824 زجاجة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ضيف الله العتيبي، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الخمور مُخبأة بطريقة فنية، بحيث تم تجويف بعض الألواح الخشبية ووضع كمية الخمور بداخلها وإخفاءها وسط الحمولة بقصد التمويه على المراقب الجمركي، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز إلى أن المهربين يسعون دائمًا لاستغلال الإرساليات الواردة إلى المملكة لمحاولة إدخال الممنوعات وغيرها، مؤكدًا يقضة منسوبي الجمارك كافة عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية الذين يقفون بالمرصاد أمام هذه المحاولات، ويبذلون أقصى الجهود في سبيل منع كل ما به ضرر على صحة المجتمع وأمن الوطن.